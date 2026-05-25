La Bolsa de Milán sube un 1,43 % y su referencial cierra en nivel récord tras 26 años

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Roma, 25 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en positivo, con una subida del 1,43 % en su índice de referencia, el FTSE MIB, que terminó en 50.220,35 puntos, estableciendo un nuevo máximo histórico tras 26 años.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 1,44 %, hasta 52.899,82 enteros.

Durante la primera jornada de esta semana cambiaron de manos 369 millones de acciones por valor de unos 2.671 millones de euros (unos 3.109 millones de dólares).

El FTSE MIB milanés superó así su récord previo de 50.109 puntos, vigente desde el 6 de marzo del año 2000, impulsado por el optimismo de los inversores ante las expectativas de un acercamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán, que según filtraciones se encuentra ultimando un memorando de paz que lleve al desbloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

Las empresas que lideraron las ganancias de hoy fueron la aeronáutica Avio (+7,20 %), la red de cobros Nexi (+6,51 %), la fabricante de audífonos Amplifon (+3,91 %), los laboratorios Diasorin (+3,78 %) y la cementera Buzzi (+3,68 %).

Por el contrario, los peores resultados dentro del selectivo correspondieron a la petrolera Eni, con una bajada del 1,09 %; la multinacional del sector de la defensa Leonardo (-0,57 %), la gasística Snam (-0,47 %) y la petrolera Saipem (- 0,28 %). EFE

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