La Bolsa de Milán sube un 1,71 % impulsada por el optimismo en el sector tecnológico

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Roma, 20 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 1,71 % hasta los 49.181,66 puntos, impulsada por las fuertes expectativas ante los resultados financieros de la tecnológica estadounidense Nvidia.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share subió también un 1,71 % hasta los 51.798,39 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 649 millones de acciones por un valor de unos 3.780 millones de euros (unos 4.392 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés, en línea con el resto de plazas europeas, cerró en positivo impulsado por el optimismo en torno al futuro de la inteligencia artificial.

Las expectativas por los resultados de Nvidia impulsaron las compras de acciones de semiconductores en Europa y dejaron en segundo plano el conflicto en Oriente Medio, mientras el precio del petróleo brent registró un decidido descenso.

Las ganancias estuvieron lideradas por el fabricante de semiconductores STMicroelectronics, que subió un 6,00 %, seguida de la empresa aeroespacial Avio (4,16 %), el grupo bancario Intesa Sanpaolo (2,78 %), la fabricante de cables Prysmian (2,78 %) y la entidad financiera Unicredit (2,57 %).

En contraste, las empresas con peores resultados fueron los laboratorios Diasorin, que cayeron un 2,78 %, seguidos de red de pagos Nexi (-2,20 %), las petroleras Saipem (-1,73 %) y Eni (-1,34 %), y el grupo de juego y apuestas Lottomatica (-0,62 %). EFE

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