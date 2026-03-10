La Bolsa de Milán sube un 2,67 % impulsada por la caída del precio del petróleo

1 minuto

Roma, 10 mar (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 2,67 % hasta los 45.201,69 puntos, impulsada por la moderación de los precios del petróleo y las declaraciones de Donald Trump de que la guerra con Irán está «casi terminada».

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 2,67 % hasta los 47.720,65 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 634 millones de acciones por un valor de unos 4.417 millones de euros (unos 5.147 millones de dólares al cambio).

Las bolsas europeas cerraron este martes en positivo impulsadas por la fuerte caída del precio del petróleo y después de que Trump afirmara el lunes que la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán está «casi terminada».

El abaratamiento del crudo, con descensos superiores al 7 % y el barril de Brent en torno a los 90 dólares, alivió la presión sobre los mercados energéticos y favoreció el optimismo inversor.

Las ganancias estuvieron lideradas por la banca Unicredit, que subió un 5,72 %, seguido de Stmicroelectronics (5,62 %), las bancas Mediobanca (5,04 %) y Monte Paschi Siena (4,95 %) y el fabricante de cables Prysmian (4,93 %).

En el lado de las pérdidas, la tecnológica Inwit registró la mayor caída de la jornada con un descenso del 1,79 %, seguido de la operadora de loterías Lottomatica Group (-1,14 %), la energética Eni (-0,60 %), la petrolera Saipem (-0,15 %) y el gigante de la defensa Leonardo (-0,03 %). EFE

cee/sam/psh