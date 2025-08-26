La Bolsa de Nueva York cierra en verde pese al polémico despido de gobernadora de la Fed

2 minutos

Nueva York, 26 ago (EFE).- La Bolsa de Nueva York cerró este martes en verde pese al intento del presidente Donald Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook, quien ha dicho que no dejará su puesto y presentará una demanda.

En ese marco, la jornada terminó al alza: el S&P 500 aumentó 0,41 % hasta las 6.465 unidades, el Dow Jones avanzó un 0,30 %, para quedar en 45.418 puntos, y el Nasdaq avanzó 0,44 % hasta 21.544 enteros.

En la calma que se ha vivido en el parqué, los inversores parecieron tener más puesta su atención en el informe de los resultados de la tecnológica Nvidia, que se conocerán este miércoles.

«¿Cómo va a Nvidia cumplir y ejecutar lo que creo que son expectativas bastante elevadas en este momento?, ¿Indican precios más altos? ¿Indican precios más altos de lo que el mercado espera? Creo que estos son factores que influyen en la reacción del mercado», dijo a CNBC el jefe de mercado de Ameriprise, Anthony Saglimbene.

Tras la acción de Trump contra Cook en la tarde del lunes, anunciada a través de su red social Truth Social, como muchos de los anuncios importantes que hace, los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo aumentaron mientras que los rendimientos a corto plazo disminuyeron.

En ese sentido, los inversores inclinaron la curva de rendimiento de los bonos ante la idea de que los tipos de interés podrían bajar en septiembre, como insinuó el pasado viernes el presidente de la Fed, Jerome Powell.

Cook ha señalado que Trump «no tiene autoridad» para despedirla, y anunció la contratación del abogado Abbe Lowell para representarla y su intención de demandar al mandatario.

Entre las 30 acciones de Dow Jones, que cerraron en terreno mixto, las mayores ganancias fueron para Boeing (3,51 %), Cisco Systems (1,86 %) y American Express (1,52 %) mientras que las pérdidas las encabezaron Salesforce (-1,67 %) y UnitedHealth (-1,45).

Mientras, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una caída del 2,39 %, hasta 63,25 dólares el barril, tras reconsiderar los operadores la prima de riesgo para el suministro de crudo ruso. EFE

rh/nqs/jrh