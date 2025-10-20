La Bolsa de París avanza un 0,39 %, impulsada por Kering pero lastrada por BNP Paribas

París, 20 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este lunes con un avance del 0,39 %, impulsado por el optimismo sobre el grupo de lujo Kering, tras anunciar la venta de su negocio de belleza al gigante de los cosméticos L’Oréal, pero lastrado por el batacazo bursátil del banco BNP Paribas (-7,73 %).

Tras una sesión de tendencia dispar, el selectivo parisino concluyó la jornada en los 8.206,07 puntos y el volumen de intercambios fue moderadamente alto, con operaciones por valor de 3.957 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 31 compañías terminaron el día en positivo y 9 lo hicieron con pérdidas.

Las que más avanzaron fueron el citado grupo Kering (4,83 %), el fabricante de semiconductores Stmicroelectronics (4,59 %) y la empresa aeroespacial y de defensa Thales (3,71 %).

Por el contrario, los retrocesos más notables se los anotaron en primer lugar BNP Paribas (-7,73 %), que fue castigado en Bolsa tras una condena en Estados Unidos por complicidad con el gobierno de Sudán en violación de las sanciones emitidas por Washington; seguido del grupo de servicios medioambientales Veolia (-1,30 %) y el operador de telecomunicaciones Orange (-1,22 %). EFE

