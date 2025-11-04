La Bolsa de París baja un 0,52 %, lastrada por la caída de Edenred

1 minuto

París, 4 nov (EFE).- La Bolsa de París cayó este martes un 0,52 %, lastrada por la bajada de títulos como los de la empresa de sistemas de pago Edenred, que descendió un 8,58 % tras desvelar un nuevo plan estratégico con objetivos de crecimiento del excedente bruto de explotación inferiores a lo que se esperaba para el próximo año.

Al finalizar la jornada, que transcurrió enteramente en terreno negativo, el selectivo parisino se ubicó en los 8.067,53 puntos.

El volumen de intercambios fue intermedio, con operaciones valoradas en 3.142 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 27 compañías cerraron a la baja, 12 al alza y una concluyó sin cambios.

Las mayores caídas se las anotaron la citada Edenred (-8,58 %), el fabricante de semiconductores Stmicroelectronics (-2,53 %) y el fabricante automovilístico Renault (-2,29 %).

Las subidas más notables fueron para la inmobiliaria Unibail-Rodamco-Westfield (1,72 %), la energética Engie (1,07 %) y empresa de servicios de inspección y certificaciones Bureau Veritas (0,78 %). EFE

ngp/fpa