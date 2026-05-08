La Bolsa de París baja un 1,09 % por la incertidumbre sobre Oriente Medio

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París, 8 may (EFE).- La Bolsa de París cerró este viernes en negativo por el peso de la incertidumbre en torno al conflicto en Oriente Medio debido a las tensiones entre Estados Unidos e Irán pese al alto el fuego.

Su principal índice, el CAC 40, cayó 1,09 %, situándose en los 8.112,57 puntos, aunque en el balance semanal registró un retroceso de apenas un 0,03 %.

Este viernes cambiaron de manos títulos por valor de 3.864 millones de euros en una jornada festiva en Francia.

Los mercados siguieron atentos la evolución de la situación en el Golfo, después de nuevos enfrentamientos que complican las perspectivas de un acuerdo rápido entre Washington y Teherán.

Entre las empresas que anotaron ganancias, el fabricante automovilístico Stellantis lideró las subidas (1,84 %) tras anunciar que estudia ampliar su alianza con el grupo chino Leapmotor para fabricar coches eléctricos en sus instalaciones en España.

Por contra, el Grupo Thales, dedicado al desarrollo de sistemas de información y servicios para los mercados aeroespacial, de defensa y seguridad, abanderó las pérdidas del CAC-40, al ceder un 3,39 %. EFE

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