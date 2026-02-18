La Bolsa de París bate un nuevo récord histórico y cierra con un avance del 0,81 %

París, 18 feb (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, se anotó este miércoles un avance del 0,81 %, en una sesión en la que, a pocos minutos del cierre, logró batir un nuevo récord histórico intradía al llegar a los 8.438,52 puntos.

Al finalizar la jornada, que transcurrió enteramente en terreno positivo, el selectivo parisino se ubicó solo ligeramente por debajo de ese umbral, en los 8.429,03 puntos, aupado por el optimismo de los inversores en medio de una nueva oleada de publicación de resultados empresariales.

El volumen total de intercambios fue moderadamente alto, con operaciones valoradas en 4.382 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 31 compañías concluyeron la sesión al alza y nueve lo hicieron en rojo.

Las mayores subidas del día fueron para la empresa aeroespacial y de defensa Thales (4,26 %), la siderúrgica Arcelormittal (4,02 %) y el fabricante de semiconductores Stmicroelectronics (3,84 %).

Por el contrario, los mayores descensos fueron para el grupo de distribución Carrefour (-4,84 %), la compañía de bebidas y licores Pernod Ricard (-3,61 %) y el fabricante de lentes EssilorLuxottica (-2,88 %). EFE

