La Bolsa de París cae (-0,69 %) en una jornada marcada por el retroceso de Airfrance-KLM

París, 9 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este martes a la baja (-0,69 %), en una jornada en la que el grupo Airfrance-KLM, que no cotiza en el selectivo, protagonizó la sesión del mercado parisino con una fuerte caída del 7,27 %.

El CAC-40, que reúne a las 40 principales empresas cotizadas de Francia, acabó la jornada en los 8.052,51 puntos, lastrado, sobre todo, por caídas de empresas como el grupo de óptica EssilorLuxottica (-5,57 %), afectado por la competencia de los nuevos modelos de gafas conectadas concebidas por Google.

También cerraron con importantes pérdidas el gigante de bebidas Pernod Ricard (-2,02 %), el grupo de suministro de gases industriales Air Liquide (-1,86 %) y el conglomerado de lujo Kering (-1,85 %).

En verde, terminaron valores como la empresa de defensa Thales (+2,60 %) y la siderúrgica ArcelorMittal (+1,57 %).

La noticia bursátil del día estuvo, no obstante, fuera del CAC-40. Airfrance-KLM retrocedió de manera pronunciada tras el anuncio de uno de sus principales accionistas, la naviera CMA-CGM, de una emisión de deuda de 325 millones de euros con la posibilidad de reembolsar a sus acreedores con acciones del grupo aéreo franco-neerlandés.

El grupo de aerolíneas, que llegó a perder durante la sesión hasta cerca de un 11 %, atenuó la caída y terminó la sesión retrocediendo el -7,27 %, hasta los 10,39 euros la acción. EFE

