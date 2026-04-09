La Bolsa de París cae el 0,22 % influida por la incierta tregua entre EE.UU. e Irán

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París, 9 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este jueves el 0,22 % influido por la incierta tregua entre Estados Unidos e Irán, rebajando así la euforia de los mercados en la víspera, cuando la plaza parisina subió el 4,49 %.

El parqué se quedó en los 8.245,80 puntos, con 22 valores a la baja y 18 al alza.

El CAC-40 navegó en rojo tras darse a conocer ciertas fragilidades de la tregua, entre ellas la demanda de Teherán para que cesen los ataques por parte de Israel en el sur del Líbano contra la milicia chií Hizbulá, algo que Israel descarta de momento.

Asimismo, tras la bajada del miércoles, la cotización del barril del petróleo volvió a subir, al rondar los 100 dólares, lo que termina por lastrar a buena parte de los títulos del índice parisino.

La consultora Capgemini (-4,63 %), la empresa de relaciones públicas y publicidad Publicis (-4,27 %) y la firma de software Dassault Systèmes (-4,05 %) encabezaron las caídas.

En verde, terminó la petrolera TotalEnergies (+2,68 %), valor refugio cuando hay crisis petroleras. EFE

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