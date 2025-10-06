La Bolsa de París cae el 2% tras dimitir el primer ministro Lecornu tras su nombramiento

Madrid, 6 oct (EFECOM).- La Bolsa de París se desmarca del resto de Europa que registra caídas en torno al 0,50 % y se deja más del 2 % en la primera hora de cotización reaccionando así a la dimisión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, pocas horas después del anuncio de su gabinete.

A las 10:00 horas, el Cac 40 de París pierde 166,45 puntos, el 2,02 %, y se sitúa en 7.913,73 puntos.

El mercado francés se ve afectado por la complicada situación política en el que está sumido el país. En un breve comunicado, el Elíseo indicó que Macron aceptó la dimisión que le presentó Lecornu, lo que abre las puertas a diferentes escenarios, incluida la convocatoria de elecciones anticipadas.

Los bancos franceses registran las mayores caídas del Cac 40 con Société Générale a la cabeza, que se deja el 6,45 %, seguido de BNP Paribas, con el 5,21 %, y Crédit Agricole, con el 4,88 %.

La rentabilidad del bono francés a diez años sube con fuerza y se sitúa en el 3,575 %, con la prima de riesgo en 86,2 puntos básicos, sólo superada por Lituania, con 90,9 puntos básicos, mientras que Holanda registra la menor, con 16,6 puntos.

El resto de mercados europeos, que registran también caídas son más moderadas, de modo que Milán cede el 0,83 %; Madrid, el 0,49 %; Londres, el 0,21 %, y Fáncfort, el 0,16 %, mientras que el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, se deja el 0,74 %. EFECOM

mlm/jlm/alf