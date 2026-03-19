La Bolsa de París cae el 2,03 % en línea con el resto de grandes plazas europeas

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París, 19 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este jueves un 2,03 %, en línea con el resto de las grandes plazas europeas, penalizado fuertemente por el aumento del precio del petróleo por el agravamiento de la guerra en Oriente Medio.

La plaza parisina cayó por debajo de los 8.000 puntos, hasta los 7.807,87 enteros, con 37 valores a la baja y solo tres, al alza.

La siderúrgica ArcelorMittal (-6,01 %), la cadena hotelera Accor (-5,97 %) y el grupo de lujo Hermès (-5,81 %) encabezaron las pérdidas, seguido por el banco Société Générale (-5,69 %) y la también firma del sector del lujo Kering (-4,55 %).

En verde, cerró la petrolera TotalEnergies, que ganó el 4,20 % beneficiada por el alza del barril de crudo. Por su parte, la farmacéutica Sanofi mejoró el 2,67 %. EFE

atc/fpa