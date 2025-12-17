La Bolsa de París cae un 0,25 % por la incertidumbre sobre la economía estadounidense

París, 17 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, terminó este miércoles con una bajada del 0,25 %, hasta los 8.086,05 puntos, arrastrado por la incertidumbre sobre la economía estadounidense.

El selectivo francés reaccionó con caídas la tendencia negativa de los mercados en Estados Unidos, muy pendientes de las cifras de inflación que se divulgarán este jueves.

De entre los 40 componentes del selectivo, 20 cerraron a la baja, tres sin cambios y 17, al alza.

Lideraron las caídas los grupos industriales Schneider Electric (-1,57 %) y Saint-Gobain (-2,74 %) y el conglomerado de lujo Hermès (-1,99 %).

Entre los títulos en positivo, destacó el banco Société Générale, que se disparó el 3,95 % gracias a una recomendación sobre su acción emitida por el Bank of America Securities. EFE

