La Bolsa de París cae un 0,51 % arrastrada por las tecnológicas y la inquietud sobre la IA

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París, 7 jul (EFE).- La Bolsa de París terminó este martes con un descenso del 0,51 % en su índice general, el CAC-40, repitiendo la tendencia de la víspera, después de haber empezado al alza en un día en que el fabricante de semiconductores STMicroelectronics se llevó una fuerte sacudida arrastrado por otros valores tecnológicos.

El CAC-40 abrió muy ligeramente por encima de los 8.500 puntos, frente a los 8.479,87 puntos del cierre del lunes, y en hora y media subió hasta el que sería el máximo de la jornada, 8.545,68 puntos.

La curva marcó a partir de entonces una inflexión. El ascenso fue perdiendo fuelle y a media tarde pasó a territorio negativo.

En las dos últimas horas, la caída se acentuó hasta el momento del cierre en el mínimo de la jornada, con 8.436,24 puntos, en una sesión de actividad media en la que se negociaron títulos por valor de 3.779 millones de euros.

Eso significa que en una semana el indicador de tendencia sigue conservando una subida del 0,75 % y del 3,27 % en un mes. Desde el 1 de enero, la revalorización es del 3,9 %.

Uno de los grandes protagonistas del selectivo fue STMIcroelectronics, que se desplomó un 7,99 %, afectado por los movimientos de ventas de acciones de grandes grupos tecnológicos.

Los otros mayores descensos del CAC-40 durante la jornada fueron el fabricante de material eléctrico Schneider (3,72 %), el grupo de motores para aviones y cohetes Safran (2,77 %), el banco Société Générale (2,67 %) y el constructor aeronáutico Airbus (2,6 %).

Entre las empresas que anotaron ganancias, el grupo de bebidas Pernod Ricard anotó el mayor incremento del selectivo, del 5,48 %; seguido del grupo de distribución Carrefour (3,71 %), la compañía de cosméticos L’Oréal (2,74 %) el grupo de lácteos y agua embotellada Danone (2,07 %) y la agencia de publicidad Publicis (2,06 %). EFE

ac/mra