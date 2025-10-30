La Bolsa de París cae un 0,53 %, lastrada por Stellantis

1 minuto

París, 30 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este jueves un 0,53 %, lastrada en especial por el consorcio automovilístico Stellantis, que cayó un 8,75 % tras la presentación de sus resultados del tercer trimestre, unas cuentas que muestran recuperación, pero que no apaciguaron a los inversores.

Al finalizar la jornada, que transcurrió predominantemente en terreno negativo tras un tímido intento de llegar a verde al comienzo de la sesión, el selectivo parisino se ubicó en los 8.157,29 puntos.

El volumen de intercambios fue moderado, con operaciones por valor de 3.771 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 25 terminaron la sesión con pérdidas y 15 lo hicieron con ganancias.

Las que más retrocedieron fueron la citada Stellantis (-8,75 %), el banco Crédit Agricole (-4,80 %) y el grupo del sector del lujo Kering (-3,94 %).

Por el contrario, las subidas más significativas fueron para el constructor aeronáutico Airbus (2,06 %), la energética Engie (1,14 %) y el operador de telecomunicaciones Orange (1,02 %). EFE

