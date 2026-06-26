La Bolsa de París cae un 0,55 % arrastrada por los costes financieros de la IA

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París, 26 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este viernes un 0,55 %, arrastrado por los costes financieros de la IA y por la caída del sector industrial y automotriz.

La plaza francesa terminó la sesión en los 8.384,87 puntos, con 23 valores en rojo y 17 en verde. En una semana, la contracción fue del 0,4 %.

Tras meses de optimismo desmedido, el CAC-40 se vio afectado por la fase de realismo en la que han entrado los mercados, que se empiezan a preocupar por los colosales costes financieros que exige la IA frente a las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas, lo que ha desatado una oleada global de recogida de beneficios.

STMicroelectronics encabezó las pérdidas (-3,81 %), seguido de la siderúrgica ArcelorMittal (-3,39 %) y el fabricante de motores aeronáuticos Safran (-3,20 %), al tiempo que el fabricante de automóviles Stellantis cerró también con una notable contracción (-1,95 %).

Por el contrario, cotizaron al alza la firma agroalimentaria Danone y la de software Dassault Systèmes, con mejoras del 3,06 % y el 1,93 %, respectivamente. EFE

atc/ajs