La Bolsa de París cae un 0,55 % por la prudencia de los inversores sobre Oriente Medio

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París, 19 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este viernes un 0,55 %, ante la prudencia de las inversores sobre cómo se desarrollan las condiciones del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, así como el alto el fuego entre Israel y el Líbano, anunciado tras una nueva jornada sangrienta.

La plaza francesa terminó la jornada en los 8.421,14 puntos, con 22 valores en rojo, uno sin cambios y 17 en verde. En la semana, el CAC-40 terminó con un repunte del 0,8 %.

Encabezaron las caídas del CAC-40 la empresa de lujo Hermès (-2,35 %), el fabricante de lentes EssilorLuxottica (-2,28 %) y el grupo de cosmético L’Óreal (-1,91 %).

Subieron el fabricante de automóviles Renault (3,88 %), la farmaceútica Sanofi (1,09 %) y la petrolera TotalEnergies (1,04 %), este último un valor refugio cuando se exacerban las tensiones geopolíticas. EFE

atc/psh