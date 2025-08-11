La Bolsa de París cae un 0,57 % en una sesión de baja actividad

The Swiss voice in the world since 1935

París, 11 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este lunes un 0,57 % en una sesión con bajos niveles de intercambios y con los mercados a la espera de las novedades que puedan dejar, entre otros asuntos, las conversaciones sobre la guerra de Ucrania.

Al finalizar la jornada, que había comenzado en terreno positivo pero no tardó en inclinarse hacia el rojo, el selectivo parisino se ubicó en los 7.698,52 puntos.

El volumen de operaciones fue bajo, con intercambios valorados en 2.366 millones de euros, y en el palmarés de empresas, 28 compañías cerraron a la baja y 12 lo hicieron al alza.

Las mayores caídas fueron para la empresa del sector del lujo Hermès (-3,64 %), el operador turístico Accor (-2,96 %) y la compañía de subcontratación de procesos empresariales Teleperformance (-1,91 %).

Por el contrario, las subidas más notables se las apuntaron el operador de telecomunicaciones Orange (1,58 %), la compañía de telecomunicaciones Bouygues (1,29 %) y la de subcontratación de procesos empresariales Teleperformance (1,01 %). EFE

