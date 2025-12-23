La Bolsa de París cierra a la baja (-0,21 %) y encadena dos sesiones en rojo

1 minuto

París, 23 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este martes a la baja (-0,21 %), hasta los 8.103,85 puntos, en una sesión en la que las buenas noticias sobre el PIB de Estados Unidos no tuvieron un impacto positivo en la plaza parisina.

De entre los 40 componentes del selectivo, 30 cerraron a la baja y 10, al alza. El CAC-40 suma su segunda sesión a la baja, tras la contracción del lunes (-0,37 %).

Lideraron las caídas la consultora Capgemini (-2,11 %), el grupo de lujo Kering (-1,87 %) y el fabricante automóvil Renault (-1,50 %).

Cerraron también en rojo dos títulos de peso en el CAC-40, el de grupo de lujo Hermès (-1,19 %) y el de cosméticos L’Óreal (-1,06 %).

En verde, destacaron la empresa de telecomunicaciones Orange (+0,90 %), la farmacéutica Sanofi (+0,78 %) y el grupo energético Engie (+0,68 %). EFE

atc/fpa