La Bolsa de París cierra a la baja (-0,28 %) en una jornada marcada por la inflación

París, 2 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este martes a la baja (-0,28 %), hasta los 8.074,61 puntos, en una jornada marcada por un alza de la inflación en los países de la zona euro (2,2 % en un año).

De los 40 componentes del índice, 24 terminaron en rojo y 16, al alza, en una sesión con un moderado intercambio de acciones por valor de 3.300 millones de euros. Se trata de la segunda jornada consecutiva que el índice parisino termina en rojo.

Encabezaron las caídas la empresa de tiquet restaurantes Edenred (-3,02 %), la de bebidas espirituosas Pernod Ricard (-1,88 %) y la de software Dassault Systèmes (-1,80 %).

Los grupos de lujo también arrastraron al CAC-40 con caídas como la de Kering (-1,67 %) y L’Óreal (-1,64 %). EFE

