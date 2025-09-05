The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de París cierra con una leve caída (-0,31 %) mientras aguarda la moción de Bayrou

París, 5 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este viernes en rojo (-0,31 %), en la última sesión bursátil antes de la moción de confianza a la que se somete el primer ministro, François Bayrou, el lunes 8 de septiembre y que seguramente signifique su caída.

El CAC-40 cerró en los 7.674,78 puntos, en una sesión con 3.200 millones de intercambio de acciones. Semanalmente, el índice terminó también con una leve contracción (-0,38 %).

La inquietud de los inversores sobre la economía estadounidense fue uno de los principales factores que explican la caída de este viernes.

Encabezaron los descensos en el CAC-40, los bancos Société Générale (-1,92 %), BNP Paribas (-1,34 %) y Crédit Agricole (-1,20 %). La petrolera TotalEnergies secundó a los tres bancos (-1,78 %).

Evitaron mayores caídas en el índice parisino valores como el fabricante de semiconductores STMicroelectronics, con un avance del 3,78 %. El grupo de lujo Kering mejoró el 2,02 %. EFE

