La Bolsa de París cierra con una subida (+0,28 %) impulsado por las perspectivas de la IA

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París, 21 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este martes en verde (+0,28 %) impulsado por las perspectivas positivas de la IA reflejado en un optimismo en el sector de los semiconductores y pesar del repunte del precio del barril de crudo por las nuevas tensiones en Oriente Medio.

La plaza francesa terminó la sesión en 8.363,14 puntos, con 16 valores en verde y 24, en rojo.

Después de la dudas que el sector de la IA, los inversores apuestan ahora por este sector dependiente de los semiconductores ante la perspectiva que los grandes grupos tecnológicos estadounidenses confirmen esta semana grandes inversiones en IA.

El fabricante de semiconductores STMicroelectronics encabezó las mejoras con un 4,26 %, seguido por el banco Société Générale y la petrolera TotalEnergies, que subieron el 2,73 % y el 2,35 %, respectivamente.

La petrolera, uno de los pesos pesados del CAC-40, mejoró debido al repunte del precio del petróleo tras el bloqueo anunciado por los rebeldes hutíes a Arabia Saudita, haciendo inviable un paso alternativo al estrecho de Ormuz.

A la baja, destacaron valores como la firma de publicidad y relaciones públicas Publicis (-2,38 %) y el grupo agroalimentario Danone (-2,30 %). EFE

atc/ajs