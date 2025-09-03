La Bolsa de París cierra con una subida del 0,86 % impulsado por una mejora de Alphabet
París, 2 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este miércoles en verde (+0,86 %) impulsado por la mejora de las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet, que subían un 7,25 % en la apertura de la bolsa de Wall Street.
El CAC-40 cerró en los 7.719,71 puntos, con 29 valores en verde y 11, en rojo.
El fabricante de aviones Airbus, la consultora Capgemini y el grupo industrial Schneider Electric mejoraron el 3,09 %, 3,05 % y el 2,91 %, respectivamente. Esta última empresa lo hizo gracias una recomendación sobre la evolución de sus acciones en Bolsa emitida por el Banco Santander.
Evitaron mayores ganancias al CAC-40 los fabricantes de automóviles Stellantis (-2,74 %) y Renault (-2,05 %). EFE
atc/lar