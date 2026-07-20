La Bolsa de París cierra en equilibrio (+0,02 %) tras anuncio del bloqueo de los hutíes

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París, 20 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este lunes en equilibrio (+0,02 %) después de que los rebeldes hutíes anunciaran un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí, lo que recuerda a los mercados que el riesgo energético ya no se limita únicamente al estrecho de Ormuz.

La plaza francesa terminó la sesión en 8.340,11 puntos, con 23 valores en verde y 17, en rojo.

Aunque el barril del Brent se mantiene por el momento en torno a los 88 dólares, el anuncio de los hutíes llevó al CAC-40 a borrar las ganancias que había logrado acumular durante la sesión hasta cerrar en equilibrio.

El fabricante de semiconductores STMicroelectronics mejoró el 2,06 %, seguido por la firma de software Dassault Systèmes y el banco BNP Paribas, con subidas del 1,45 % y el 1,33 %, respectivamente.

A la baja, valores como Saint-Gobain (-1,82 %) y el grupo de lujo LVMH (-1,67 %). EFE

atc/fpa