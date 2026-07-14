La Bolsa de París cierra en equilibrio tras una remontada gracias a la inflación de EE.UU.

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París, 14 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este martes en equilibrio (+0,03 %) tras lograr remontar una apertura en negativo gracias al optimismo despertado por la ralentización de la inflación registrada en Estados Unidos en junio pasado.

El selectivo parisino había comenzado la jornada en rojo, en torno a los 8.300 puntos, pero logró remontar durante la tarde hasta quedarse apenas ligeramente por encima del cierre de la víspera, en los 8.366,85 puntos.

El volumen de operaciones fue intermedio, con intercambios valorados en 3.067 millones de euros, en una jornada en la que Francia celebra su Fiesta Nacional.

A nivel de las cotizaciones, veintidós compañías cerraron a la baja y dieciocho lo hicieron al alza.

Las principales caídas fueron para el fabricante de lentes EssilorLuxottica (-2,51 %), el grupo del sector del lujo Kering (-2,44 %) y el operador turístico Accor (-2,19 %).

Por el contrario, las mayores subidas se las adjudicaron el especialista en sistemas eléctricos Legrand (1,97 %), el fabricante de componentes eléctricos Schneider Electric (1,69 %) y el banco Crédit Agricole (1,60 %). EFE

ngp/pcc