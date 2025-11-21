La Bolsa de París cierra en equilibrio y retrocede un 2,36 % en el conjunto de la semana

1 minuto

París, 21 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este viernes en equilibrio (+0,02 % respecto al cierre de ayer), contagiada por las dudas sobre la valoración excesiva de los gigantes tecnológicos, y concluyó la semana con un retroceso acumulado del 2,36 %.

Al finalizar la sesión, que comenzó en terreno negativo pero fue mejorando hasta mantenerse en cifras de equilibrio respecto a la víspera, el selectivo parisino se ubicó en los 7.982,65 puntos.

El volumen de intercambios del día fue moderadamente alto, con operaciones valoradas en 4.173 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 28 cerraron la jornada al alza y 12 lo hicieron en negativo.

Las mayores alzas fueron para la consultora Capgemini (3,50 %), la compañía de bebidas y licores Pernod Ricard (3,04 %) y el consorcio automovilístico Stellantis (3,01 %).

Por el contrario, las bajadas más pronunciadas se las anotaron la empresa aeroespacial y de defensa Thales (-3,77 %), el fabricante de motores aeronáuticos Safran (-3,63 %) y la siderúrgica Arcelormittal (-2,63 %). EFE

