La Bolsa de París cierra en equilibrio y termina con una subida semanal del 1,03 %

París, 19 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este viernes en equilibrio (+0,01 %), hasta los 8.151,38 puntos, y acumuló ganancias semanales del 1,03 %.

El selectivo francés tuvo una sesión especialmente tranquila, sin muchas novedades macroeconómicas en el horizonte.

De entre los 40 componentes del selectivo, 20 cerraron al alza y otros tantos, a la baja.

Lideraron las subidas el grupo hotelero Accor (+1,95 %), el fabricante de motores de aviones Safran (+1,63 %) y el de automóviles Renault (+1,60 %).

Impidieron que el índice parisino terminase progresando nítidamente valores como los grupos de lujo Kering (-2,50 %) y Hermès (-1,96 %) y el grupo industrial Saint-Gobain (-2,05 %). EFE

