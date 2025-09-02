La Bolsa de París cierra en negativo (-0,70 %) arrastrada por Wall Street
París, 2 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este martes en negativo (-0,70 %) arrastrado por la tendencia a la baja en Wall Street, influido por la decisión judicial que estimó «ilegales» una parte de los aranceles impuestos por Estados Unidos a varios países.
El CAC-40 cerró en los 7.654,25 puntos, con 32 valores en rojo y 8 en verde.
Lideró las caídas el grupo de laboratorios Eurofins Scientific (-5,51 %), seguido del fabricante de semiconductores STMicrolectronics (-3,79 %) y el gestor de llamadas Teleformance (-3,54 %).
También cerraron con notables pérdidas el fabricante de armamento Thales (-1,78 %) y el de aviones Airbus (-1,56 %).
Evitaron mayores caídas valores del sector del lujo como Kering (+3,83 %) y LVMH (1,85 %). EFE
atc/rod