The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa de París cierra en rojo (-0,21 %) y termina con un descenso semanal (-0,57 %)

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 12 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este viernes a la baja (-0,21 %), hasta los 8.068,62 puntos, y terminó con un descenso semanal (-0,57 %).

El selectivo francés reaccionó con caídas la tendencia a la baja de los mercados de Estados Unidos, lastrados por la cotización de las tecnológicas.

De entre los 40 componentes del selectivo, 21 cerraron al alza, dos sin cambios y 17, a la baja.

Lideraron las caídas la consultora Capgemini (-2,80 %), el grupo de componentes eléctricos Legrand (-1,63 %) y el grupo industrial Schneider Electric (-1,57 %).

Evitaron mayores caídas valores como el fabricante automóvil Renault (+2,43 %) y el fabricante de microchips STMicroelectronics (+1,70 %) . EFE

atc/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR