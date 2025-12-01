La Bolsa de París cierra en rojo (-0,32 %) penalizada por Airbus

París, 1 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este lunes en rojo (-0,32 %), hasta los 8.043,81 puntos, arrastrado por la caída del fabricante aeronáutico Airbus (-5,81 %) tras haber detectado este lunes un problema de calidad en un «número limitado de aparatos» pendientes de entregar.

De los 40 componentes del índice, 21 terminaron en verde, uno, sin cambios, y 18 a la baja, en una sesión con un notable intercambio de acciones, de 3.750 millones de euros.

Airbus (-5,81 %) lideró las pérdidas después de reconocer este lunes que ha detectado un problema de calidad en el fuselaje de «un número limitado» de paneles metálicos de los aviones de la familia A320 de pasillo único que están pendientes de entregar a sus clientes.

Este incidente llega tres días después de que la empresa europea se viera envuelta en una crisis al anunciar que se iba a tener que modificar el programa informático del sistema de control de alrededor de 6.000 unidades en servicio de los A320 por un problema de vulnerabilidad en caso de fuerte radiación solar.

También penalizaron al CAC-40 otras dos compañías de alta tecnología relacionada con la aeronáutica como Thales (-2,62 %) y Safran (-1,45 %).

Evitaron mayores caídas dos importante grupos del lujo: Kering y Hermès, que subieron el 2,29 % y el 2,24 %, respectivamente. EFE

