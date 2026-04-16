La Bolsa de París cierra la jornada con una leve caída (-0,14 %) arrastrado por el lujo

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París, 16 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este jueves levemente (-0,14 %), en una jornada en la pasó del verde al rojo y en la que terminó castigado por la pronunciadas caídas del grupo de lujo Kering y el de cosméticos L’Óreal.

El parqué se quedó en 8.262,70 puntos, con 20 valores a la baja y otros 20 en alza. El CAC-40 terminó en terreno negativo, tras haber llegado a ganar durante la jornada el 0,70 %.

Kering (-3,07 %) y L’Óreal (-2,34 %) presionaron el índice parisino, junto al constructor de motores de aviones Safran (-3,43 %) y la siderúrgica ArcelorMittal (-2,37 %).

En verde, destacaron títulos como la empresa de software Dassault Systèmes (+3,05 %) y la de la empresa de certificaciones Bureau Veritas (+2,82 %). EFE

atc/fpa