La Bolsa de París cierra sin cambios (+0,02 %) a la espera de la evaluación de Fitch

París, 12 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este viernes sin cambios (+0,02 %), expectante por la nota que la agencia Fitch dará en unas horas sobre la solvencia financiera del Estado francés.

El CAC-40 cerró en los 7.825,24 puntos, con 22 valores en rojo y 18 en rojo. Semanalmente, la plaza parisina ganó casi un 2 %.

El índice no resultó afectado esta semana por la inestabilidad institucional en Francia, que el lunes vio el final del Ejecutivo con la derrota de una moción de confianza y la llegada del cuarto primer ministro en menos de dos años tras el nombramiento el miércoles de Sébastien Lecornu.

El fabricante de armamento Thales y la consultora Capgemini subieron el 2,79 % y el 1,64 %, respectivamente.

La empresa de tickets restaurantes Edenred lideró las caídas (-6,41 %), seguida por el fabricante de automóviles Stellantis (-1,99 %). EFE

