La Bolsa de París cierra sin cambios en una jornada con poco movimiento

1 minuto

París, 27 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este jueves sin apenas variación, con una leve subida del 0,04 %, hasta los 8.099,47 puntos, en una jornada con poco movimiento debido al cierre de los mercados estadounidenses por el festivo de Acción de Gracias.

De los 40 componentes del índice, 23 terminaron en verde, 15 a la baja y dos sin cambios, con un intercambio de acciones bajo, al rozar los 2.000 millones de euros.

Encabezaron las subidas la empresa de vinos espirituoso Pernod Ricard (+1,99 %), seguida por el banco BNP Paribas (+1,45 %) y por el fabricante de automóviles Renault (+1,22 %).

En el CAC-40 bajaron dos grupos del lujo, Hermès (-1,77 %) y Kering (-0,89 %), y la siderúrgica ArcelorMittal (-1,11 %). EFE

atc/psh