La Bolsa de París encadena su tercera subida consecutiva con un alza del 0,32 %

2 minutos

París, 6 ene (EFE).- La Bolsa de París encadenó este martes su tercera subida consecutiva, aupada en particular por el fabricante de chips STMicroelectronics y el grupo de lentes EssilorLuxottica, y su índice general ganó un 0,32 %.

El CAC-40 comenzó la jornada con un muy ligero ascenso, pero inmediatamente pasó a territorio negativo y a media mañana se llegó al que sería el mínimo del día con 8.158,09 puntos.

A partir de ahí, el indicador de tendencia marcó una inflexión que le permitió a tres horas del final de los intercambios superar los 8.211,50 puntos del cierre del lunes.

En esa última fase de la sesión, el CAC-40 se mantuvo en una senda ascendente y llegó a un techo de 8.255,77 puntos a una hora del cierre.

Finalmente, en un día de un buen nivel de actividad (cambiaron de manos activos por valor de 3.831 millones de euros), finalizó en 8.237,43 puntos.

Eso significa que en una semana el selectivo del mercado francés ha ganado un 0,89 %, un 1,63 % en un mes. En el último año, el incremento acumulado es del 10,68 %.

Los grandes protagonistas del día fueron STMicroelectronics, que se revalorizó un 5,33 % gracias a la revisión al alza de los objetivos trimestrales de uno de los grandes del sector, el estadounidense Microchip Tecnology; y EssilorLuxottica, que dio un salto del 5,24 % tras el anuncio de Meta de una demanda sin precedentes para sus Ray-ban Display.

También tuvieron ascensos significativos el grupo de lujo Kering (3,46 %), el laboratorio Eurofins (2,47 %) y el fabricante de neumáticos Michelin (1,74 %).

En el otro extremo, los mayores descensos fueron para el grupo de materiales de construcción Saint Gobain (-2,28 %), la compañía de material eléctrico Legrand (-2,18 %) y la empresa de programas informáticos para la empresas Dassault Systèmes (-1,75 %). EFE

ac/fpa