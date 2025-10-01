The Swiss voice in the world since 1935
La Bolsa de París inicia el último trimestre con una subida del 0,90 %

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 1 oct (EFE).- La Bolsa de París inició con buen pie el cuarto trimestre del año, con una subida este miércoles de su selectivo CAC-40 del 0,90 %, en una jornada animada por la farmacéutica Sanofi, que ganó un 8,44 % tras el acuerdo alcanzado por su competidor Pfizer en Estados Unidos.

Dubitativo en los primeros compases de la jornada, el indicador francés fue apuntando a las ganancias a medida que llegaban buenas estadísticas en Estados Unidos y cerró en los 7.966,95 puntos.

Los inversores intercambiaron títulos por valor de casi 3.800 millones de euros.

Sanofi se benefició del acuerdo alcanzado por Pfizer y el Gobierno de Donald Trump como toda la industria farmacéutica europea, que encuentra algo de visibilidad tras meses de amenazas aduaneras.

Superó a la siderúrgica ArcelorMittal, que se apuntó un 5,30 %, y al fabricante automovilístico Stellantis, que mejoró un 3,35 %.

En el otro extremo se situó el industrial Thales, que cayó un 0,98 %, una décima más que la alimentaria Danone. EFE

lmpg/psh

