La Bolsa de París marca un nuevo récord por las buenas expectativas sobre Oriente Medio

Compartir

1 minuto

París, 5 ago (EFE).- La Bolsa de París encadenó su segundo cierre récord consecutivo este miércoles después de que su selectivo CAC-40 subiera un modesto 0,03 %, muy por debajo de lo que apuntó a lo largo de la jornada, por las buenas expectativas sobre Oriente Medio.

El optimismo por un posible acuerdo y la moderación de los precios del petróleo sembraron la euforia en el parqué parisiense, que llegó a revalorizarse un 0,31 % y a situarse por encima de los 8.700 puntos tras el máximo de la víspera, pero el vértigo llevó a los inversores a templar los ánimos.

El índice de referencia terminó hoy en 8.669,30 puntos, apenas 2,7 puntos más que en la jornada previa.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de casi 3.600 millones de euros.

El grupo publicitario Publicis animó la jornada con una subida del 3,05 %, por delante del gestor bursátil Euronext, que progresó un 2,48 %, y del gigante del lujo Kering, que se revalorizó un 1,79 %.

En el otro extremo, el operador de telecomunicaciones Orange bajó un 3,26 %, mientras que el fabricante automovilístico Stellantis lo hizo en un 1,83 % y el de neumáticos Michelin, un 1,76 %. EFE

lmpg/mra