La Bolsa de París mejora el 0,80 % alentada por el probable recorte en los tipos en EE.UU.
París, 11 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este jueves el 0,80 %, alentado por el probable recorte de tipos de interés en Estados Unidos y mientras aguarda la formación de un equipo ministerial en Francia liderado por el nuevo jefe de Gobierno, Sébastien Lecornu.
El CAC-40 cerró en los 7.761,32 puntos, con 33 valores en verde y siete en rojo.
En la jornada bursátil, los inversores reaccionaron también favorablemente a las previsiones de inflación del Banco Central Europeo (BCE) difundidas hoy.
El constructor de automóviles Stellantis se disparó el 9,21 % después de que Antonio Filosa, su nuevo consejero delegado, divulgase la estrategia para relanzar la empresa.
El fabricante de armamento Thales y el banco Société Générale subieron el 3,66 % y el 3,19 %, respectivamente.
Sin embargo, en el CAC-40 bajaron la firma de cosméticos L’Óreal (-1,11 %) y la petrolera TotalEnergies (-1,08 %). EFE
