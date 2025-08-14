La Bolsa de París prosigue su racha alcista y sube un 0,84 %

París, 14 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, prosiguió este jueves su racha alcista, alentada por las expectativas de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) pueda bajar los tipos de interés en septiembre, y subió un 0,84 %.

Al finalizar la jornada, que transcurrió enteramente en terreno positivo con especial impulso en las últimas horas, el selectivo parisino se ubicó en los 7.870,34 puntos.

El volumen de operaciones fue moderado tirando abajo, con operaciones valoradas en 2.561 millones de euros, y en el palmarés de empresas una treintena terminó en verde y una decena lo hicieron en negativo.

En cuanto a los valores, los que más subieron fueron los de la empresa aeroespacial y de defensa Thales (2,55 %), el constructor aeronáutico Airbus (2,35 %) y el grupo de servicios medioambientales Veolia (2,24 %).

Por el contrario, las mayores caídas se las anotaron el grupo del sector del lujo Kering (-2,58 %), la consultora Capgemini (-1,22 %) y la empresa de sistemas de pago Edenred (-0,53 %). EFE

ngp/pddp