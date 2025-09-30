The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa de París protagoniza una escalada final hacia las ganancias (+0,19 %)

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 30 sep (EFE).- En rojo durante toda la jornada, la Bolsa de París acabó en la zona de ganancias, con una subida del 0,19 % de su selectivo CAC-40, tras una escalada final que cambió el curso de la jornada, sustentado en Publicis y Capgemini.

La amenaza de una suspensión de pagos que pesa sobre la administración de Estados Unidos se hizo notar durante la mayor parte de la cotización, pero acabó en verde, en los 7.895,94 puntos, lo que eleva al 2,50 % las ganancias en el trimestre que se cerró este martes.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de casi 3.900 millones de euros.

Publicis se hizo con la cabeza del selectivo con una subida del 2,20 %, por delante de la tecnológica Capgemini, que progresó un 1,85 %, y del grupo de servicios empresariales Eurofins, que mejoró un 1,61 %.

En el otro extremo se situó la energética TotalEnergies, que bajó un 2,49 %, en una jornada también frenada por los valores del lujo, como Kering, que cayó un 1,88 %, y Hermès, que se dejó un 1,70 %. EFE

lmpg/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR