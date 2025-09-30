La Bolsa de París protagoniza una escalada final hacia las ganancias (+0,19 %)

1 minuto

París, 30 sep (EFE).- En rojo durante toda la jornada, la Bolsa de París acabó en la zona de ganancias, con una subida del 0,19 % de su selectivo CAC-40, tras una escalada final que cambió el curso de la jornada, sustentado en Publicis y Capgemini.

La amenaza de una suspensión de pagos que pesa sobre la administración de Estados Unidos se hizo notar durante la mayor parte de la cotización, pero acabó en verde, en los 7.895,94 puntos, lo que eleva al 2,50 % las ganancias en el trimestre que se cerró este martes.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de casi 3.900 millones de euros.

Publicis se hizo con la cabeza del selectivo con una subida del 2,20 %, por delante de la tecnológica Capgemini, que progresó un 1,85 %, y del grupo de servicios empresariales Eurofins, que mejoró un 1,61 %.

En el otro extremo se situó la energética TotalEnergies, que bajó un 2,49 %, en una jornada también frenada por los valores del lujo, como Kering, que cayó un 1,88 %, y Hermès, que se dejó un 1,70 %. EFE

lmpg/lar