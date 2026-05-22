La Bolsa de París recupera un 0,37 % y termina la semana con una subida superior al 2 %

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París, 22 may (EFE).- La Bolsa de París se benefició este lunes de la calma relativa en la crisis de Oriente Medio, lo que le permitió recuperar un 0,37 % a su índice general, que cierra así la semana con ganancias del 2,21 %.

El CAC-40 desde el comienzo de la sesión estuvo orientado al alza y por encima de los 8.100 puntos, frente a los 8.086 puntos del cierre del jueves.

Sólo puntualmente poco antes de mediodía bajó de ese listón de los 8.100 puntos cuando marcó el mínimo del día con 8.095,71 puntos. Pero desde primera hora de la tarde el ascenso se aceleró -muy moderadamente- y llegó hasta un pico de 8.158,79 puntos a poco más de dos horas del cierre.

En la última fase de los intercambios, la progresión se ralentizó y el indicador de tendencia finalizó, en un día de no muy fuerte actividad en que se negociaron títulos por valor de 3.665 millones de euros, en 8.115,75 puntos.

Eso significa, tras esta semana de evolución netamente positiva, que las pérdidas acumuladas en el último mes han quedado reducidas al 0,32 %. Desde comienzos de año, el mercado francés ha bajado un 0,23 %.

En el ánimo del parqué pesaron algunas declaraciones y filtraciones que hacen más creíble un escenario de negociaciones constructivas entre los contendientes en el conflicto que ha cerrado el estrecho de Ormuz.

En el frente de los valores, el gran protagonista del día en el selectivo francés fue el grupo de semiconductores STMicroelectronics, que se revalorizó un 5,17 %, al calor de las repercusiones de los resultados del gigante del sector, Nvidia.

También experimentó un fuerte avance el grupo siderúrgico ArcelorMittal (4,11 %) y, en menor medida, el fabricante automovilístico Stellantis (3,02 %), que se había visto sacudido la víspera con la presentación de su plan estratégico para los próximos cinco años, el constructor aeronáutico Airbus (2,15 %) y el fabricante de motores aeronáuticos Safran (1,89 %).

En el otro extremo, la mayor caída del CAC-40 la sufrió el gigante petrolero Totalenergies (-2,01 %), seguido por el grupo de lácteos y agua embotellada Danone ((-1,59 %), la constructora y sociedad de concesiones Eiffage (-1,31 %) y la compañía de lentes Essilorluxottica (-1,23 %). EFE

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