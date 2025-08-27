La Bolsa de París regresa al verde (+0,44 %) tras dos caídas por la incertidumbre política

París, 27 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, regresó este miércoles al verde (+0,44 %) tras sumar en las dos jornadas precedentes una caída acumulada del 3,29 % por culpa de la incertidumbre política en Francia debido a la moción de confianza que probablemente pierda el gobierno francés el 8 de septiembre.

El CAC-40 cerró en los 7.743,93 puntos, con 22 valores en rojo, 17, en verde y uno sin cambios, en una jornada en la que los mercados se han mostrado cautos en Europa a la espera de los resultados del gigante tecnológico Nvidia.

El sector del lujo, el de más fuerte capitalización bursátil, lideró las ganancias del índice parisino: LVMH (+3,24 %), Hermès (+2,27 %), Kering (+1,80 %) y L’Óreal (+1,15 %).

Los bancos, especialmente sensibles cuando barruntan crisis políticas como la que se avecina en Francia, no lograron recuperarse de los descensos sufridos desde el lunes. BNP Paribas y Crédit Agricole registraron hoy caídas del 0,65 % y el 0,58 %, respectivamente. Société Générale terminó sin cambios.

El fabricante de automóviles Stellantis y la cadena de distribución Carrefour perdieron el 2,84 % y el 2,41 %, respectivamente.

El jefe del Gobierno francés, François Bayrou, se someterá el 8 de septiembre a una moción de confianza para buscar el respaldo parlamentario a su plan de austeridad de 44.000 millones de euros para 2026 que tiene como meta de reducir el déficit y la deuda del país.

Puede perder la votación y verse abocado a la dimisión si la oposición en bloque cumple con su promesa de pronunciarse contra la confianza, abriendo así una nueva crisis política en la segunda economía de la zona euro. EFE

