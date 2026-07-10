La Bolsa de París repunta el 0,15 % en medio de las tensiones entre EE.UU. e Irán

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París, 10 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este viernes un moderado 0,15 % impulsado por valores del sector industrial y en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán como telón de fondo.

La plaza francesa terminó la sesión en 8.338,97 puntos, con 24 valores en verde, dos sin cambios y 14, en rojo. Semanalmente, el CAC-40 acumula pérdidas de casi el 2 %.

Las grandes firmas industriales y manufactureras capitanearon las compras de la jornada, atrayendo a los inversores que buscaban oportunidades tras las caídas de los días previos.

La siderúrgica ArcelorMittal encabezó las subidas, con una mejora del 6,64 %, seguida de los fabricantes de automóviles Stellantis y Renault, que ganaron el 3,64 % y el 2,06 %, respectivamente.

Sin embargo, el avance del índice se vio frenado por firmas del sector aeronáutico y de la Defensa, con las caídas de Thales (-1,54 %) y Safran (-1,15 %). EFE

atc/ajs