La Bolsa de París repunta el 0,24 % y suma dos sesiones en verde a pesar de incertidumbre
París, 28 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este jueves en positivo (+0,24 %) y encadena dos sesiones seguidas con leves alzas (tras la del miércoles del +0,44 %), que, no obstante, se quedan lejos de neutralizar las caídas del lunes y martes (un acumulado del -3,29 %) debido a la incertidumbre política que planea en Francia.
El CAC-40 cerró en los 7.762,60 puntos, con 23 valores en verde, 16, en rojo y uno sin cambios.
El fabricante de automóviles Renault (+3,64 %), el grupo de lujo Kering (+2,40 %) y el fabricante de semiconductores STMicroelectronis (2,30 %) encabezaron las subidas.
Evitaron mayores ganancias valores como la farmaceútica Sanofi, con una caída del -1,36 %.
El jefe del Gobierno francés, François Bayrou, se someterá el 8 de septiembre a una moción de confianza para buscar el respaldo parlamentario a su plan de austeridad de 44.000 millones para 2026, que tiene como meta de reducir el déficit y la deuda del país.
La votación, sin embargo, tiene buenas probabilidades de perderla y verse abocado a la dimisión si la oposición en bloque cumple con su promesa de pronunciarse contra la confianza, abriendo así una nueva crisis política en la segunda economía de la zona euro. EFE
atc/vh