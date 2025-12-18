La Bolsa de París sube 0,80 %, alentada por la inflación en EEUU y las previsiones del BCE

París, 18 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este jueves un 0,80 %, alentado por la reducción de la inflación en Estados Unidos y las previsiones del Banco Central Europeo sobre el crecimiento económico.

Al finalizar la jornada, que transcurrió enteramente en terreno positivo y que tuvo un impulso alcista en especial en las últimas horas de la sesión, el selectivo parisino se ubicó en los 8.150,64 puntos.

El volumen de operaciones negociadas fue moderado, con intercambios valorados en 3.924 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 31 cerraron al alza y 9 lo hicieron a la baja.

Los títulos que más subieron fueron los de los laboratorios Eurofins Scientific (4,05 %), el fabricante de motores aeronáuticos Safran (2,62 %) y la empresa de servicios de inspección y certificaciones Bureau Veritas (2,04 %).

Por el contrario, los que más bajaron fueron los del fabricante automovilístico Renault (-1,95 %), el operador turístico Accor (-1,01 %) y el grupo del sector del lujo Kering (-0,86 %). EFE

