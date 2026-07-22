La Bolsa de París sube al cierre el 0,89 % impulsado por Airbus y TotalEnergies

Compartir

1 minuto

París, 22 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este miércoles claramente en verde (+0,89 %) sostenido por el empuje de dos valores referencia: el fabricante aeronáutico Airbus, que se disparó el 7,04 %, y la petrolera TotalEnergies.

La plaza francesa terminó la sesión en 8.437,89 puntos, con 30 valores en verde y 10 en rojo. Se trata de la tercera sesión consecutiva en verde del índice.

Airbus se disparó el 7,04 % tras el anuncio de unas perspectivas a medio plazo que agradaron a los inversores. TotalEnergies, por su parte, subió el 2,03 % por ser valor refugio en momentos de tensiones en el mercado energético como el que se vive durante esta semana por el recrudecimiento del conflicto entre Irán y Estados Unidos.

También se destacaron en verde la energética Engie y el fabricante automóvil Renault, que mejoraron el 1,96 % y el 1,85 %, respectivamente.

A la baja, destacaron valores como el grupo agroalimentario Danone (-2,21 %) y el grupo de lujo LVMH (-0,95 %). EFE

atc/ajs