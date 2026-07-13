La Bolsa de París sube el 0,31 %, a pesar de la tensión en Oriente Medio

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París, 13 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC 40, subió este lunes el 0,31 %, a pesar de la tensión en Oriente Medio en una jornada víspera de la fiesta nacional francesa del 14 de julio marcada por la cautela de los inversores.

La plaza francesa terminó la sesión en 8.364,65 puntos, con 27 valores en verde y 13, en rojo.

El CAC 40 experimentó una jornada caracterizada por la atonía y un volumen de negociación extremadamente bajo (unos 2.500 millones de euros), un comportamiento habitual cuando los operadores prefieren retirar posiciones o mantenerse al margen antes de un día festivo.

La petrolera TotalEnergies impulsó el selectivo, con una subida del 2,98 %. La firma de software Dassault Systèmes también contribuyó a las ganancias, con una mejora del 2,33 %.

Los fabricantes de automóviles Stellantis y Renault ganaron el 1,85 % y el 1,43 %, respectivamente.

Frenaron el avance del CAC 40 firmas como el grupo hotelero Accor (-1,96 %) y el fabricante de motores aeronáuticos Safran (-1,79 %). EFE

atc/rcf