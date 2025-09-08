The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de París sube el 0,78 % ajeno a la probable caída del Gobierno francés

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 8 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este lunes un 0,78 %, en un movimiento ajeno a la probable caída del Gobierno francés, cuyo primer ministro, François Bayrou, se somete a una moción de confianza.

El CAC-40 cerró en los 7.734,84 puntos, con 28 valores en verde y doce en rojo, con un intercambio de acciones de 2.700 millones de euros.

En una jornada en la que los inversores ya habían digerido hace un par de semanas el riesgo de inestabilidad política en Francia, el grupo industrial Schneider Electric lideró las ganancias, con el 3,60 %, seguido de la empresa de instalaciones eléctricas Legrand, que mejoró el 2,44 %, y del fabricante aeronáutico Airbus, que subió el 2,16 %.

Sin embargo, bajaron en el CAC-40 la empresa de tickets restaurante Edenred (-3,65 %) y el fabricante de automóviles Stellantis (-1,60 %). EFE

atc/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR