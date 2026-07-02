La Bolsa de París sube el 0,84 % por perspectiva de un aplazamiento de la subida de tasas

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París, 2 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC 40, subió este jueves un 0,84 % ante la perspectiva de un posible aplazamiento de la subida de la tasa rectora de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, tras la divulgación de la creación de empleos en EE.UU. más baja que lo esperado.

La plaza francesa terminó la sesión en 8.474,86 puntos, con 25 valores en verde y 5, en rojo.

La siderúrgica ArcelorMittal encabezó las ganancias, con un 6,34 %, impulsado por la decisión de la Comisión Europea (CE), que aplica desde el miércoles la medida de elevar al 50 % los aranceles sobre las importaciones de acero que superen las cuotas permitidas.

ArcelorMittal fue secundado por la firma de tecnologías de defensa Thales, con una mejora del 4,80 %; y por el grupo de lujo LVMH, que subió el 3,52 %.

En cambio, impidieron mayores subidas la empresa de componentes electrónicos Legrand (-2,69 %) y el fabricante automovilístico Renault (-1,29 %). EFE

atc/rcf