The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa de París sube el 1,83 % optimista ante el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 12 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, rebotó este viernes un 1,83 %, reflejo del optimismo de los mercados por que Estados Unidos e Irán alcancen dentro de poco un acuerdo de paz.

La principal índice del mercado parisino terminó en los 8.350,87 puntos, con 35 valores en verde y 5 en rojo. En una semana, el índice parisino mejoró el 1,61 %.

En otro nuevo giro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó el jueves de amenazar con un ataque inminente a Irán a asegurar, horas después, que un acuerdo estaba muy cerca de alcanzarse, una afirmación matizada por Teherán.

Encabezaron las ganancias el banco Société Générale y la cadena de hoteles Accor, que se dispararon el 6,15 % y el 5,62 %. Ambas empresas se beneficiaron de las perspectivas de que el acuerdo estabilice los mercados financieros y el del turismo. Secundó en las ganancias la siderúrgica ArcelorMittal, con una mejora del 5,52 %.

Evitó mayores ganancias uno de los componentes de más peso del CAC-40, la petrolera TotalEnergies (-2,08 %), penalizada por un posible acuerdo de paz que frenaría el precio del petróleo. EFE

atc/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR