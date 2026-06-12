La Bolsa de París sube el 1,83 % optimista ante el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán

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París, 12 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, rebotó este viernes un 1,83 %, reflejo del optimismo de los mercados por que Estados Unidos e Irán alcancen dentro de poco un acuerdo de paz.

La principal índice del mercado parisino terminó en los 8.350,87 puntos, con 35 valores en verde y 5 en rojo. En una semana, el índice parisino mejoró el 1,61 %.

En otro nuevo giro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó el jueves de amenazar con un ataque inminente a Irán a asegurar, horas después, que un acuerdo estaba muy cerca de alcanzarse, una afirmación matizada por Teherán.

Encabezaron las ganancias el banco Société Générale y la cadena de hoteles Accor, que se dispararon el 6,15 % y el 5,62 %. Ambas empresas se beneficiaron de las perspectivas de que el acuerdo estabilice los mercados financieros y el del turismo. Secundó en las ganancias la siderúrgica ArcelorMittal, con una mejora del 5,52 %.

Evitó mayores ganancias uno de los componentes de más peso del CAC-40, la petrolera TotalEnergies (-2,08 %), penalizada por un posible acuerdo de paz que frenaría el precio del petróleo. EFE

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