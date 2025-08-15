The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de París sube otro 0,67 % y cierra la semana con un avance del 2,2 %

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 15 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, prosiguió este viernes con su racha alcista y subió un 0,67 %, lo que deja un avance del 2,2 % en el conjunto de la semana, que estuvo marcada por la confianza en una próxima bajada de los tipos de interés en Estados Unidos.

Al finalizar la jornada, que transcurrió enteramente en terreno positivo, el selectivo parisino se ubicó en los 7.923,45 puntos.

Pese a ser festivo en Francia, el volumen de operaciones fue moderado, con intercambios valorados en 2.931 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 29 terminaron el día al alza y 11 lo hicieron a la baja.

Los valores que más subieron fueron los de la compañía de subcontratación de procesos empresariales Teleperformance (4,02 %), la de bebidas y licores Pernod Ricard (1,74 %) y la petrolera TotalEnergies (1,71 %).

Por el contrario, los mayores descensos los experimentaron los de el grupo de comunicación y publicidad Publicis (-0,95 % %), la empresa aeroespacial y de defensa Thales (-0,88 %) y la empresa del sector del lujo Hermès (-0,67% %). EFE

ngp/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Trabajaría de modo gratuito para su localidad?

En Suiza existe este principio en que la ciudadanía asume responsabilidades políticas por convicción y no por una remuneración.

Únase al debate
27 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR