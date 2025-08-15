La Bolsa de París sube otro 0,67 % y cierra la semana con un avance del 2,2 %

París, 15 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, prosiguió este viernes con su racha alcista y subió un 0,67 %, lo que deja un avance del 2,2 % en el conjunto de la semana, que estuvo marcada por la confianza en una próxima bajada de los tipos de interés en Estados Unidos.

Al finalizar la jornada, que transcurrió enteramente en terreno positivo, el selectivo parisino se ubicó en los 7.923,45 puntos.

Pese a ser festivo en Francia, el volumen de operaciones fue moderado, con intercambios valorados en 2.931 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 29 terminaron el día al alza y 11 lo hicieron a la baja.

Los valores que más subieron fueron los de la compañía de subcontratación de procesos empresariales Teleperformance (4,02 %), la de bebidas y licores Pernod Ricard (1,74 %) y la petrolera TotalEnergies (1,71 %).

Por el contrario, los mayores descensos los experimentaron los de el grupo de comunicación y publicidad Publicis (-0,95 % %), la empresa aeroespacial y de defensa Thales (-0,88 %) y la empresa del sector del lujo Hermès (-0,67% %). EFE

